Bezpečnější je skákat bez helmy, říká profi jezdec na vodním skútru

Jezdíte Jet Ski, co si má pod tím laik představit?

Existují dva druhy skútrů. Na jedněch se sedí, ty znáte z půjčoven z dovolených u moře. My ale jezdíme na stojkách, na nich se stojí. Jet Ski je obchodní značka jedné velké firmy, odtud název.

Váš stroj se určitě liší od skútru, který si můžeme koupit v obchodu, že? Jak moc?

Freestyle, to je skákání na vlně. Proto potřebujete co nejlehčí stroj. Takže když to shrnu, v obchodě si koupíte stroj, který má 75 koní a je z laminátu. Ten můj má 200 koní a je z karbonu, je o polovinu lehčí...

... a o polovinu dražší.

O víc, to je stinná stránka motosportu. Je to drahá věc. A my jsme malý motosport, o to jsme ještě dražší. Nic se nedělá masovou produkcí, vše je pro konkrétního zákazníka.

Když jsme u motosportu, jednou jste Jet Ski freestyle připodobnil k freestyle motokrosu.

To je velká inspirace. Ale nerad bych to připodobňoval. Já ty kluky znám. A je fakt, že oni opravdu nasazují život, což my ne. Když se jim něco nepovede, může to skončit velmi fatálně, u nás tomu tak naštěstí není. My jsme pořád na vodě.

Nenosíte ani přílby...

Samozřejmě, jsme takoví ti metrosexuálové, chceme, aby nás lidi viděli... Ne, vážně, přílba může být i nebezpečná. Když spadnete do vody, může vás zatáhnout za krk a vlastně vám zlomit vaz. U nás je to paradoxně naopak, nenosit helmu je bezpečnější.

Od freestyle motokrosu se lišíte i tím, že nepoužíváte umělé rampy. Vy si vždycky nadhodíte vlnku, vrátíte se o 180 stupňů a pak se z ní odrážíte, je to tak?

Přesně. Uděláme si takovou podkovu, účko a jak se vlna valí, otočíte se a jedete proti ní. A od ní odskočíte. My vlastně asi rampy nebudeme používat nikdy, protože my bez vody stroj neakcelerujeme. V trupu skútru je zabudovaná vrtule, v takovém tunelu, říká se tomu vodomet. Bez vody nemáme jak zrychlovat. Při freestyle motokrosu kluci akcelerují i na rampě. Přidávají plyn. A potom mohou přidat nebo ubrat rotaci. My jsme ve vzduchu už jen jako hozený kámen.