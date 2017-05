Vraky lodí z celého světa končí v Bangladéši. Rozebírají je tam i děti

Na samém počátku budete potřebovat zkušeného kapitána, jehož můžeme nazvat specialistou na cílené ztroskotání. To on navede loď na příbřežní mělčinu či pláž tak, aby ji minimálně vychýlil z rovnovážné osy, a přitom ji „zapevní“ v písku. Práce na nakloněných palubách by trvala déle, stejně jako dodatečné kotvení špatně uvízlé lodě.

Druhým krokem je vyčerpání lodi. Veškerý tekutý obsah z vyrovnávacích nádrží, palivových tanků a potrubí musí pryč. Nestačí jen otevřít kohouty, dělníci se musejí často s hadicemi a čerpadly vydat přímo do naftové nebo kanalizační lázně. Vše se vypouští přímo do okolního moře. Na scénu pak nastupuje tým řezačů, kteří s pomocí těžké svářečské techniky otevřou příď a vytvoří okna v jednotlivých palubách. Nic víc, jejich práce je totiž drahá. Teprve pak nastupují na loď jednotlivé čety. Vytěženou ocel a železo třídí předáci, na odkladiště je transportují stovky dětí a mladistvých (pětina venkovních dělníků je mladší patnácti let), kteří touží stát se jednou řezači. Ti totiž dostávají i dva až tři dolary za šestnáct hodin práce denně.