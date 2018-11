Je dobrý člověk, s dobrým srdcem, říká muž o své partnerce prostitutce

Pro Adama, jak muži říkejme, nebyl sex za peníze novinkou. Poprvé ho zažil v devatenácti dvaceti, nato obrážel priváty a nevěstince se spolužáky z fakulty. Odhaduje, že měl sto prostitutek. Evu si vyhlédl kvůli „rajcovním“ očím, než se však na něj dostala řada, čekal asi měsíc.

Když se kvůli placenému sexu potkali, zakoukal se do ní. „Dost komplikované však bylo, než jsem ji přesvědčil ke vztahu. Trvala na tom, že prostitutka vztah mít nemůže,“ přiznává Adam. A Eva přitakává: „Z mé strany to trvalo velmi dlouho. Protože je z mého rodného města. Měla jsem obavy z toho, že mi chce nějak ublížit.“ Přesvědčil ji, když ji dokázal podržet v její slabé chvilce, když byla na dně.

Budoucnost dnes vidí společně. „Dnes už vím, že mi je oporou. Dokáže rozvíjet moje vlastní já,“ popisuje Eva. „Je to skvělá holka a má fakt dobré srdce. Je hloupé to takto říci o prostituce, ale jsem přesvědčený, že je to strašně dobrý člověk. S dobrým srdcem. Což o spoustě běžných lidí říci nemůžu,“ soudí Adam.

Tuší však, že vztah má hodně výzev: „Je to komplikované, vztah s prostitutkou není normální vztah.“ A poukazuje na reakce okolí: „Já to mám vyřešené. Ale problém může být okolí. Nevím, zda by takový vztah byl obecně společensky tolerovaný, přijatý. Netuším.“