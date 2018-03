Užijte si večerní party jinak. Proč se nebát koktejlů z whisky?

Český expert na whisky a její sběratel Václav Rout říká, že na nejlepší koktejl se má zajít za profesionály. Aby nás něco naučil, pozval nás do svého oblíbeného podniku Black Angel’s na Starém Městě v Praze. Drinky z whisky pro seriál iDNES.cz představil zdejší šéfbarman a supervisor Pavel Kubík, který se své profesi věnuje dvanáct let. Do Black Angel’s nastoupil před šesti roky po návratu z Norska.

Whisky a koktejly? Jde to vůbec dohromady?

Určitě ano. V dnešní době je trh tak krásně široký, a to nejen co se týká samotných destilátů, ale i dalších prémiových přísad. Někdo říká, že kvalitní whisky už je tak dobrá a drahá, že je škoda ji s něčím míchat, ale kvalitní ingredience ji dokážou posunout jinam.

Koho to napadlo?

Kolébka všech koktejlů je v USA, kde byla whisky dlouhou dobu alkohol číslo jedna. Vzhledem k prohibici se v tajných palírnách po lesích pálila kukuřičná whisky s velkým obsahem alkoholu kdovíjaké kvality, jejíž chuť se v barech vylepšovala dalšími přísadami. Dnes je všechno jinak. Samozřejmě, že když se vytáhne sedmdesát let stará whisky, nebudete ji asi míchat, protože už sama o sobě je raritní. Ale i kvalitní whisky z normální produkce je do koktejlů vhodná. Doba nazrála natolik, že se z dobrých whisek dají dělat vynikající koktejly.

Co mám od drinků z whisky očekávat?

Drinky budou relativně silnější, protože whisky na rozdíl od rumu nebo vodky není destilát, který by se snášel s větším množstvím ovocné šťávy. Není úplně běžné, že by se míchala whisky s ananasovým džusem nebo jinými tropickými chutěmi. Proto se nejčastěji používají modifikátory na bázi vermutů, likérů a z citrusů spíš jen limeta nebo citron, aby se docílilo rovnováhy sladkých a kyselých chutí. Díky tomu jsou koktejly s whisky vhodné spíš pro ty, kdo mají rádi kratší drinky a komu vyhovuje, že je whisky z koktejlu cítit.

Na co se mám připravit druhý den?

U koktejlů z whisky platí totéž, co obecně u všech koktejlů. Člověku nebývá druhý den špatně proto, že by vypil příliš alkoholu, ale protože se míchají různé báze. Dokonce i když budete pít koktejly pouze z jedné báze, ale budou v něm různé džusy nebo sirupy s velkým množstvím cukru, můžete se připravit, že vás to ráno pozlobí. Rozdíl oproti jiným alkoholům je v tom, že whisky se o něco déle tráví a déle jí trvá, než se dostane z těla. Neexistuje jedna míra pro všechny, protože každý máme jinou konstituci a jinak snášíme alkohol, ale sám bych doporučil čtyři až pět koktejlů na večer.

Jak s ledem?

Adjustáž ledu vychází z toho, jaké má kdo možnosti. Whisky ředění s vodou moc nemusí. Tím spíš, že koktejly z ní bývají silnější a déle se popíjejí, u nás dáváme do skleničky velké kvádry ručně sekaného ledu, který se ve skleničce rozpouští i déle jak hodinu. Díky tomu se ani ke konci popíjení nedostanete do stadia, kdy je drink vodový a nenabízí to, co nabízel na začátku. Pokud chcete něčeho podobného docílit doma, doporučuji převařit vodu a dát ji zmrazit ve velkých formičkách. Nebude to možná tak hezky čiré jako v profi baru, ale účel to splní.

Která sklenička je ta pravá?

Do skleničky se stopkou se servírují drinky, které v sobě nemají led. Většinou jsou silnější a neobsahují limonády. Drinky na led jdou do větších skleniček s plochým dnem a rovnými stěnami. Ale spousta drinků se dělá na obojí způsob podle toho, jak je má kdo rád. To samé bych doporučil i pro domácí použití.

Pět koktejlů z whisky, které musíte vyzkoušet

komentuje Pavel Kubík

1. Daisy (Glenfiddich 12 let)

„Daisy neboli sedmikráska je drink, který se ideálně hodí na léto. Rád ji doporučuji i dámám. Je v ní citrusová šťáva, cukr, bylinný likér a dvanáctiletá single maltka Glenfiddich. Oproti svým déle zrajícím sestrám z palírny ve skotském Dufftownu je svěžejší a lehčí. Skvěle se hodí i pro případy, kdy chce člověk začít s koktejly. Platí pro ni to samé, co o pití whisky obecně, protože i při degustacích se začíná s lehčími druhy s květnatějšími tóny a postupně se propracovává k těm těžším a kouřovějším.

Glenfiddichu dávám do koktejlu větší porci, aby byl ve výsledné chuti cítit. Kombinace citrusu a hruškového podtónu dvanáctileté single maltky je podle mě ideální pro chvíli, kdy je venku horké léto, a do baru přijde člověk, který má rád whisky. Kdo sedmikrásku nezná, bude překvapen, jak svěží drink se dá z whisky připravit.“

Vyzkoušejte sami Budete potřebovat: 60 ml Glenfiddich 12 let

10 ml čerstvé citronové šťávy

10 ml čerstvé limetové šťávy

10 ml cukrového sirupu (1:1 - jeden díl vody a cukru)

10 ml francouzského bylinného likéru Chartreuse Jděte na to: Všechny složky nadávkujte do shakeru, protřepte a přes barový strainer zceďte do skleničky bez ledu. Koktejl ozdobte citronovou kúrou.

Tip Václava Routa: Daisy z dvanáctiletého Glenfiddichu je krásně svěží a letní koktejl, který mě neskutečně překvapil. Nabízí přesně to, co bych od koktejlu očekával. Díky použité whisky a citrusu dokáže příjemně nakopnout, ale samozřejmě kdyby jich bylo víc, efekt může být i opačný. Tenhle koktejl mě bavil.



2. Monkey Mule (Monkey Shoulder)

„Koktejl vhodný pro osvěžení, a to i pro dámy. I v tomto případě je to krásná whisky, která je sama o sobě lehce nasládlá a přitom velice lehká. V Monkey Mule ji doprovází limetová šťáva a půl na půl zázvorová limonáda a zázvorové pivo. U zázvorového piva záleží, jak ho má kdo rád.

Někdo zůstane jen u limonády, ale kdo si pochutná na ostřejší chuti zázvorového piva, může sáhnout pouze po něm. Je to další drink, který dokazuje, že i z whisky se dají udělat lehké drinky. Zázvorovka se dá případně nahradit i citronádou, ale zázvor v koktejlu lépe hraje.“

Vyzkoušejte sami Pro přípravu si pořiďte:

50 ml Monkey Shoulder

15 čerstvé limetové šťávy

40 ml zázvorové limonády

40 ml zázvorového piva Zkuste to takhle: Monkey Mule se správně míchá do měděného hrníčku. Pokud nemáte, vystačíte si skleničkou typu long. Do sklenice s velkým kvádrem ledu nadávkujte všechny ingredience a zamíchejte je barovou lžičkou. Drink ozdobte plátkem okurky a zázvory.



3. Manhattan (Tullamore Dew XO)

„Jeden z nejstarších drinků ze 70. let 19. století spadá do kategorie drinků pojmenovaných podle čtvrti v New Yorku. Drink symbolizuje zlatou éru barmanství. I Jiřina Bohdalová si ve Světácích objednávala “manhatán”. Zvolená Tullamore Dew XO je nová whisky, která dozrává v sudech po rumech. Dnes je velice populární finišovat whisky v různých sudech, což mimo jiné otvírá dveře pro nové chuti koktejlů.



Pro Manhattan jsem tuto whisky vybral proto, že rumový tón ze sudů se projevuje kořenitou štiplavostí. Originál Manhattan se dělá ze žitné whisky, která je sama o sobě také štiplavá, takže jde o zajímavou alternativu.

Jde o jednoduchý drink, jehož součástí je Angostura Bitter, sladký vermut, Tullamor Dew a koktejlová třešnička, která patří k Manhattanu od nepaměti. Lidi musí brát v potaz, že je to doopravdy síla. Díky vermutu jde o kořeněný koktejl s patrnou štiplavostí způsobenou zmíněným finišem v rumových sudech. Hodí se spíš na večer, kdy přijdete do baru, venku je pošmourno a chcete si dát něco, co vás probudí. Občas si ho dají i dámy, ale pro jeho kořeněnost ho nejčastěji ocení pánové.“

Vyzkoušejte sami Bude se vám hodit: 50 ml Tullamore Dew XO

20 ml sladkého vermutu

2 až 3 střiky Angostury Bitter Jak na to: Všechno nadávkujte do míchací sklenice, přidejte led a promíchejte barovou lžičkou. Zcedíte barovým strainerem do sklenky bez ledu a ozdobíte koktejlovou třešní.



Tip Václava Routa: Tenhle Manhattan byl vynikající. Na začátku mi dal sladkost a na konci hořkost a suchost. Mimochodem, v téhle kombinaci krásně vynikla chuť naložené třešničky.



4. Penicilin (Port Charlotte)

„Nejlepší moderní klasika, která se za krátkou dobu stala ikonickým drinkem. Na to, že je mu oproti Manhattanu pár let, je to drink, který udává trend. Své kořeny má rovněž v New Yorku, vytvořil ho Sam Ross v baru Milk and Honey. Bar už dnes neexistuje, protože ho zde pracující barmani odkoupili a přejmenovali na Attaboy.

Koktejl vznikl kolem roku 2002 a automaticky se stal hitem. Proč tomu tak je, ví asi nejlíp Sam Ross, ale když jsem mu tady v Black Angel’s míchal Penicilin, tak mi ho schválil. Jako základ jsme zvolili Port Charlotte z palírny Bruichladdich - krásná single malt whisky, která kombinuje kouřovost se sladkou chutí. Whisky v drinku doplní domácí zázvorový sirup, med a citronová šťáva. Připravte se na komplexní zážitek. Použít můžete i jinou whisky, ale její chuť vždy doplňte alespoň trochou nějaké kouřové.“

Vyzkoušejte sami Co musíte mít: 50 ml Port Charlotte

25 ml čerstvé citronové šťávy

15 ml medové vody (připravíte si z poměru 1:1 medu a vody)

5 ml zázvorového sirupu Akce: Koktejl připravíte podobně jako Daisy. Vše nalijte do shakeru, protřepejte a na konci zcedíte do whiskovky na led.



5. Boulevardier (Balvenie 12 let)

„Drink, který boduje svou jednoduchostí. Je vhodný pro pány, pro dámy i jakoukoli denní dobu nebo roční období. Skládá se jen z whisky, sladkého vermutu, campari a trošku pomerančové kůry. My jsme zvolili dvanáctiletou whisku Balvenie, která pochází z menší palírny za známějším Glenfiddichem.



Balvenie dokáže vystoupit z řady jiných dvanáctiletých whisek. Dvanáctiletých single maltek je velká spousta, ale Balvenie bude velmi osobitě poznat i z koktejlu. Dělá se ze stejných poměrů, takže whisky se ve výsledku určitě neztratí. Nabízí zajímavou sladkohořkou kombinaci pro každou příležitost.“