Whisky akademie: Proč je whisky a whiskey a co znamená single malt

1. Single malt sází na stálost chuti

Čím dál častěji se i v českých barech zve na single maltku, kterou mnozí považují za to nejlepší, co svět whisky nabízí. Začneme proto u ní, ať víme, co si necháváme nalít. Single malt whisky je zjednodušeně řečeno destilát, který vyrábí jedna sladová palírna.

Správně se pije ve skleničce tulipánového tvaru bez ledu, abyste mohli naplno ocenit aroma a chuť. Největším výrobcem single maltky na světě je skotský Glenfiddich z oblasti Speyside, který ročně vyrobí 13 milionů litrů. Její oblíbenost přesahuje tuto planetu, protože ve filmu Star Trek: Do neznáma z roku 2016 si doktor Leonard McCoy a kapitán James Kirk připíjejí fiktivní třicetiletou single maltkou Glenfiddich.

I single maltka se může míchat z více sudů, ale všechny musí pocházet z té samé sladové palírny, aby byla zachována kontinuita a stálost chuti v čase.

2. Blended potřebuje více palíren

Naopak míchanou whisky poznáte podle slova „blended“. Jednak to může být „blended malt“, což je whisky míchaná z produkce dvou a více sladových palíren (asi nejznámějším zástupcem tohoto typu whisky je Monkey Shoulder), případně „blended grain“. To je whisky kombinovaná z produkce dvou a více obilných palíren. Zřejmě nejznámějším zástupcem blended whisky je „blended scotch“, která se obvykle míchá ze sladové whisky z deseti až padesáti sladových palíren a z obilné whisky z jedné až tří obilných palíren.

3. Single cask znamená vzácný drink

Pokud na etiketě najdete nápis „single cask“, je to vzácná a prémiová whisky z jednoho jediného sudu. Na lahvi je většinou uvedeno číslo sudu, přesná doba zrání, případně i typ a velikost sudu a celkový počet lahví z něj stočených.

4. Whiskey ukazuje na Irsko nebo Ameriku

Whiskey psáno s „e“ před „y“ napovídá, že pochází z Irska nebo Spojených států, především z Kentucky, které je domovinou asi nejznámějšího druhu americké whisky - bourbonu. Skotové vám nikdy naplno nepoví, co si o tom myslí, ale my ostatní bourbon oceníme v tradičních koktejlech, jako je Manhattan, Old Fashioned nebo Mint Jupep. Do koktejlů se dnes míchají i velmi kvalitní whisky, což zjistíte v našem minulém díle.

Písmeno „e“ najdete i na etiketě irských whiskey, jako je u nás oblíbená Tullamore Dew. Za to, proč se ve Skotsku píše „whisky“ a v Irsku „whiskey“, může odlišný překlad z gaelštiny do angličtiny.

5. Kolik destilací?

Nevěřte nikomu, kdo tvrdí, že irská whisky musí být třikrát destilovaná a skotská musí být destilovaná dvakrát. Obvykle to tak bývá, ale není to pravidlem. Například skotská značka Bruichladdich před časem vyrobila speciální edici, která se jmenuje X 4+3, což je čtyřikrát destilovaná whisky vycházející ze zpráv cestovatele Martina Martina, který žil v 17. století. A naopak palírna Tullamore měla ještě nedávno ve svém portfoliu dvakrát destilovanou irskou single malt whiskey Tullamore D.E.W.

6. Churchillovy obří sklenky

Whisky byl a je oblíbeným nápojem mnoha významných lidí. Winston Churchill popíjel whisky z nebývale velkých panáků. Princ Charles lítá do své oblíbené palírny Laphroaig na ostrov Islay. Princ Harry nedá dopustit na single maltku Glenfiddich. V domácím baru měli svou milovanou značku Katharine Hepburnová, autor Mechanického pomeranče Anthony Burgess, Margaret Thatcherová nebo filmová hvězda Humphrey Bogart.



7. Voda života

Ve skotské gaelštině se whisky řekne uisge beatha, což v češtině znamená živá voda.

8. Kanada, Tasmánie, ale i Česko

Svou vlastní whisky tradičně pijí v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Tasmánii, na Tchaj-wanu nebo ve Švédsku. Pálí se však i v dalších zemích. Japonci jsou od roku 1923 hrdí na svou palírnu Jamazaki mezi Kjótem a Ósakou. Na lahvích hledejte etikety s anglickou transkripcí Yamazaki. Pokud dostanete chuť na českou whisky, zkuste třeba Hammer Head.

9. Pět základních skotských oblastí

Zatímco my řekneme, že pijeme „skotskou“, Skoti se zeptají: odkud? Rozlišují pět oblastí, podle nichž si většinou dopředu představí, jak by mohla whisky chutnat. Dnes je to samozřejmě složitější a všude se dá dělat všechno, ale z Highland jsou whisky hutnější, u některých s lehkým náznakem slanosti, u jiných spíše s výraznými ovocně florálními tóny. Naopak z nížin Lowland budou whisky spíš lehké. Největší koncentrace palíren je v oblasti Speyside kolem skotské řeky Spey, z níž mnohé čerpají vodu.

Místní whisky je považována za nejkomplexnější. Je mírně nasládlá a s velkým obsahem elegantních chutí a vůní. Z oblasti Campbeltown bude whisky spíše zemitá, květinová, někdy i výrazně rašelinová. Vůbec nejkouřovější whisky dělají na ostrově Islay. Její charakter hodně ovlivňuje klima větrného západního pobřeží.

Kvůli přítomnosti jódu z mořského ovzduší whisky někomu voní jako dezinfekce, což byl mimochodem důvod, proč byla i za prohibice v USA k dostání v lékárnách na předpis. Islay se čte jedině a výhradě jako „ajla“. Za Isla nebo Ajsla dostanete pohlavek.

10. Kouřovou chuť nápoj čerpá hned na začátku

Kouřová whisky nevzniká dokuřováním na konci procesu, ale hned zkraje, kdy se pálí rašelina kvůli teplu nutnému pro sušení na konci sladovacího procesu. V některých oblastech Skotska se v minulosti ani ničím jiným topit nedalo, protože tam nerostou žádné stromy. Zato rašelina se válí všude, stačí rýpnout do země. S topením to Skoti nikdy moc nepřeháněli a dodnes v některých oblastech říkají, že pokud je vám zima, máte si vzít druhý svetr.

11. Whisky vzniká z břečky

Ušlechtilý nápoj ve vaší sklenici byl kdysi břečkou. Břečka je silné a dost trpké pivo, které vznikne zkvašením zápary - cukrové vody ze sladového ječmene. V dalších krocích se břečka destiluje a vypálený alkohol jde na pár let do sudů. Aby z něj byla whisky, musí podle zákona zrát minimálně tři roky.

12. Staré dřevo a nové dřevo

Whisky zraje v dubových sudech. Zatímco na staření bourbonu se využívá nové dřevo, skotská whisky odpočívá převážně v sudech po bourbonu nebo španělské sherry. Ze dřeva si whisky bere i svou barvu, ale zákon umožňuje i dobarvování karamelem. Více o procesu zrání najdete v našem článku zde.

13. Čtyřicet procent je minimum

Podle zákona musí mít whisky nejméně 40 procent alkoholu. Najdete však i whisky silnější, dokonce i více jak šedesátiprocentní.

14. Před lahvemi byly soudky

Skleněné lahve s whisky jsou relativně moderní záležitostí. Whisky se začala lahvovat až koncem 19. století, kdy se rozšířilo mechanické vyfukování skla. Do té doby se prodávala v menších soudcích nebo kameninových nádobách.