Žena a dravec. Fotky bojovnice a jestřába zachycují krásu a sílu

Jana Pechlátová „Chci ukázat, že každý člověk je originál,“ shrnuje své motto. „Ve svých vnitřních světech totiž prožíváme sny a dobrodružství, o nichž nemají ostatní tušení. Dávají nám možnost prožít jiné zkušenosti, které opatrně zasahují do naší osobnosti v reálném životě, ale my o nich většinou neumíme vyprávět, neumíme je popsat tak, aby ostatní pochopili, aby pochopili nás, jací opravdu jsme.“ Je jí pětadvacet let, žije ve Dvoře Králové nad Labem. Fotografii studovala, ale nedostudovala, dokončila naopak studia chovatelství a jezdectví. „S mým vnitřním světem, jemuž říkám Altair, mě spojuje moje smečka psů, stádo koní, lovecký luk a tetování,“ říká.