Jak dopřát orgasmus ženě: poučit se je třeba z lesbického sexu

Výzkum vydaný v magazínu Archives of Sexual Behavior je hřebíčkem do rakve přesvědčení o tom, jakými orgastickými architekty jsou muži. Jeho autoři rozdělili téměř tři tisícovky dobrovolnic, které se jim upsaly ke spolupráci, do dvou skupin. První tvořily ženy, jejichž hlavním partnerem byl muž, v druhé byly ženy, které žily ve vztahu se ženou. Výzkumníky zajímalo, jak často mají sex a jak často při něm dosahují orgasmu,

Zjistili, že s muži měly ženy sex častěji, patnáctkrát do měsíce, ty respondentky, které žily se ženou, si milování dopřávaly jen desetkrát. Jenže praktikantky lesbického sexu měly třikrát větší šanci, že jim intimní hrátky vynesly orgasmus, shrnuje server Womean´s Health.

Jakkoli jsou to pro muže truchlivá fakta a smutná skóre, je možné z nich vytěžit poučení. Zní: sex si zasluhuje rozkročenější definici než samotný pohlavní akt. Vzájemná masturbace? Samozřejmě. Orální sex? Ovšem. Sexuální hračky? Přirozeně. „Sex, který zahrnuje pestřejší aktivity, vede k tomu, že ženy zažívají více orgasmů,“ říká Kristen Jozkowski z University of Arkansas.

Její kolega z University School of Public Health souhlasí: „Výsledky studie zpochybňují chybné, ale rozšířené obecné mínění, že existují univerzální ´sexuální pohyby, které fungují na každého´.“

Výzkum z Archives of Sexual Bevaior přitom není tak docela průkopnický. Už loni mnohem obsáhlejší studie pokrývající 52 tisíc dospělých lidí potvrdila, že lesbické ženy dosahují orgasmu o 21 procent častěji než heterosexuální.