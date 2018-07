Ženy preferují gay porno: oceňuje totiž mužskou krásu

Její výzkum měl pádné důvody. Na jedné straně totiž stoupá podíl žen na sledování pornografických stránek, na druhé straně však probleskují poznatky Lucy Neville o tom, že vyhledávají spíš jiné než heterosexuální hrátky. Jeden fakt za všechny: když například v roce 2017 server PornHub zveřejnil průběžné precizní statistiky, odhalily, že ženy tvoří více než třetinu návštěv videí s mužským homosexuálním obsahem.

Právě podobná data inspirovala Lucy Neville z University of Leicester k výzkumu, který vedl k právě vydané knize „Dívky, jimž se líbí kluk, co má rád kluky“. Vychází z rozhovorů s více než pěti stovkami žen během pět let. Odhalil, že 68 procent žen se dívalo též na heterosexuální porno, 53 procent na lesbické. Jenže 82 procent preferovalo porno s gayi. A dotyčné ženy dokázaly poměrně sdělně vyložit, proč mu dávají přednost.

Důvodů je přitom víc. Zaprvé jim mužské homosexuální porno přišlo pestřejší. „To, jak si takové porno hraje s muži, je vzrušivější, více experimentátorské, otevřenější vyjednávání, smlouvání,“ shrnuje Neville pro server NBC News.

A samozřejmě gay porno zaznamenává mnohem víc než heterosexuální prožitky mužů, včetně jejich tváře po orgasmu. Právě to, že se zaměřuje na ženské tělo, aniž by věnovalo dostatek pozornosti mužskému, respondentky heterosexuálnímu pornu vyčítaly. Na gay pornu je přitahuje, že jim nabízí příležitost sledovat mužské tělo, mužskou krásu.

To přitom podle výzkumnice není tak snadné. Společenský stereotyp totiž nahlíží na mužskou nahotu jako na „obhroublou, směšnou nebo výhružnou“. „Spousta z žen, s nimiž jsem mluvila, toužila po způsobu, jak ocenit mužskou noblesu a krásu,“ cituje Neville server PinkNews.

Kromě toho mělo gay porno v očích respondentek výhodu autentičnosti. Ženy měly pocit, že si herci víc užívají sami sebe, než aby jen předváděli pro kameru, líčí server Advocate.

Mužské homosexuální porno obchází i tradiční výtku na adresu heterosexuálního, že se zaměřuje především na uspokojení muže. „Jako ženská konzumentka heterosexuální pornografie mám často pocit, že jsem vmanévrována do podřízené pozice. Žena je obecně nástrojem pro mužovu rozkoš. A jakkoli velký přísun všech těch óóóch´ a ´ááách´ mě nepřesvědčí, že si to žena užívá jako muž,“ říká na adresu heterosexuální pornografie ve studii Neville jedna ze zpovídaných.

Já jako muž

Ale nejen to, ženy si dokonce při sledování onoho porna představovaly, že jsou muži. Přihlásilo se k tomu plných pětapadesát procent žen. Sama autorka průzkumu pro to měla pochopení, doznala se totiž k podobné projekci. „Já osobně jsem to vždy dělala také, ale říkala jsem si, že to je trochu bizarní. Bylo zajímavé zjistit, že polovina našeho vzorku dělá totéž,“ přiznává. Ženy podle ní považují za osvobozující, že mohou předstírat nebo si představovat samy sebe jako muže nebo jako někoho, kdo je, jde-li o gender, fluidní.

Že důvody, které vedou ženy ke sledování gay porna, jsou pestrou paletou, potvrdila serveru NBC News například jedna z jeho čtenářek Anjelika. I podle ní je ono porno rozmanitější a méně předvídatelné než heterosexuální. Kromě toho ji na něm vzrušuje však i to, že není „určeno jí“. „Tento nemravný prvek je taky moc důležitý. A dva muže, které mají sex, vnímám jako něco velmi krásného,“ sdělila serveru.