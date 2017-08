Podvodná zlatá horečka: falešná naleziště lákají oběti dodnes

Horečku odstartoval Pomatený Reed První zlatá horečka v Severní Americe začala pohádkovou zápletkou. Nepříliš bystrý Conrad Reed, syn farmáře z Cabarrus County, jednoho dne roku 1799 nalezne velký žlutavý kámen. Sedmikilový balvan, který hraje lesklými barvami, dokutálí až domů. A tam o něj ztratí zájem: po další tři léta ho bude používat jako zarážku ke dveřím. Teprve v roce 1802 si této výzdoby při zastávce náhodou všimne cestující klenotník ze severokarolínského Fayetteville. Kámen si prohlédne a řekne, že je to opravdu velký zlatý nuget. Conrad vůbec netuší, co je to zlato, ale je ochoten se zbavit toho „bezcenného šutru“, s ním i obtěžující přítomnosti cizince. Prodá mu ho za 3,50 dolaru, tedy asi za týdenní mzdu dřevorubce. A myslí si, že udělal velmi dobrý obchod. Jeho otce Johannese Reidta (Reeda) však málem ranní mrtvice. Skutečná cena byla totiž okolo 3 600 dolarů. Johannes však nezoufá: jeho syn si přece bude pamatovat, kde ten zatracený nuget našel, ne? Jenže to poněkud přecenil jeho paměť. Bude trvat další dva roky, než si Conrad Reed vzpomene, že nalezištěm bylo koryto potoka Little Meadow Creek. Tou dobou už ale do Severní Karolíny míří davy lidí. Všichni chtějí nalézt zlatou žílu Pomateného Reeda. Zdaleka ne všichni však mají při hledání zlata štěstí. Příběh má dobrý konec, alespoň pokud jde o Reedovi. Svůj zlatý důl, vůbec první komerční podnik svého druhu v Americe, nakonec vybudují. Budou těžit zlato ve velkém a zbohatnou. Jeden z jejich otroků Peter tu dokonce vykope dvanáctikilový nuget. Podstatné ale je, že zlato se tu objevilo na poněkud neočekávaném místě a honba za jeho nalezením spustila první zlatou horečku v Severní Americe. Proč se dřít na poli, když si za pár hodin nepohodlí v plechové boudě s krumpáčem nebo sítem můžete vydělat jako král? O třicet let později bude zlato objeveno v Apalačských horách ve státě Georgia a mezi lety 1848-55 pak v kalifornských Sierra Nevada. A v Montaně, Idahu, Oregonu a na Colorado River v Novém Mexiku. Zlato se přece může objevit všude, ne?