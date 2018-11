I na orální sex je třeba inteligence. Erotické hračce pomohla ta umělá

Výrobce pomůcky Brian Sloan novinkou navazuje na předchozí model Autoblow 2. Na základě reakcí od mnohých z dvou set tisíc mužů, kteří si ji koupili, mířil při vývoji nového výrobku o hodně výš. Nový masturbátor neměl být jen tišší, výkonnější, neměl mít jen nový motor a nové provedení, které zintenzivní stisk a rozšíří paletu rychlostí.

Především měl nabídnout pestřejší a citlivější sekvence pohybů. Takové, které odpovídají orálnímu sexu od ženy. Takové, které se vyhnou robotické strojovosti. Aby toho docílil, bylo třeba erotickému stroji vdechnout umělou inteligenci.

A k tomu potřeboval vědce. A v tom byl problém.

Sedm vědeckých týmů odmítlo

Jeho zadání totiž znělo vědeckým uším velmi delikátně, dokonce nepřijatelně. „Říkal jsem, že vyrábím sexuální hračku pro muže, která bude imitovat zážitek orálního sexu. A požádal jsem je, zda by mohli využít umělou inteligenci ke studiu, co se skutečně děje během orálního sexu, abych docílil toho, že bude můj stroj poskytovat takový sex jako člověk,“ líčí Sloan, původním povoláním právník.

A to vědeckým firmám stačilo. Prvních sedm oslovených společností odmítlo. „Když jsem se zeptal proč, nechtěli se o tom bavit,“ dodává Sloan. Uspěl až u osmé oslovené firmy. Ta prý cítila, že se za projektem může skrývat zajímavý výzkum. Pracovní tým čítal odborníka na umělou inteligenci, jehož podpis nese třicítka odborných publikací a patentů, inženýry a další.

Ke své práci však potřebovali data, do nichž by se otisklo, jak vypadá reálný orální sex se ženou. Zdroj nebyl problém, obrátili se na porno. Najali šest lidí, jejichž úkolem bylo sledovat klipy (celkem jich zhlédli 1 200 a strávili tím 109 hodin) a zachycovat průběh orálního sexu. K tomu jim sloužila pohyblivá animace penisu a hlavy, byla mužská a dostala přezdívku Sliderman. Proč mužská a ne ženská? Protože vědci a Sloan preferovali praktický pohled na věc. „Prostě se to tak seběhlo. Potřebovali jsme obrázek a tento jsme našli jako první. Neradi ztrácíme čas,“ odtušil Sloan v e-mailu pro Xman.cz.

S pomocí počítačové myši sledující na animaci pohybovali hlavou podle pohybů herečky v klipu. Pro větší přesnost přitom klipy sledovali v poloviční rychlosti.

„Jakmile orální sex odstartuje a dívka začne dělat to, co zkrátka začne dělat, pohybujeme Slidermanem, abychom následovali pohyby v klipu. Tak reprodukujeme orální sex do našeho systému,“ vysvětlil serveru Motherboard Dalibor Copic, který na výzkumu spolupracoval. Kromě toho počítač pořizoval třicet screenshotů videa za sekundu. A ty poté porovnával s daty se Slidermanovými pohyby kontrolor, který vyřadil data z oněch klipů, kde odhalil nepřesnosti.

Data poté putovala k vědcům. Jejich úkolem bylo shrnout všechny detaily orálních aktů do tabulek a grafů. Vypovídaly o pauzách, hloubce praktikované techniky, frekvenci, rychlosti.

„Fakt, že umělá inteligence dokáže porozumět tak supersenzitivní věci, jako je orální sex, je pro mě docela překvapivý,“ uvedl vedoucí výzkumu.

S pomocí algoritmu identifikoval tým šestnáct nejobvyklejších poloh, které penis v ústech při orálním sexu zaujímá, vysvětluje prezentace Autoblow AI. Na jejich základě vytvořili vědci desítku módů, jimiž svůj výrobek Sloan obdařil. Devět je konstantních, desátý je zlatým hřebem masturbátoru. Při každém použití se totiž mění. „Tento poslední mód je zážitek posílený umělou inteligencí. Svou techniku tento mód neustále mění, dokud přístroj nevypnete, nebo mód nezměníte,“ popisuje výrobce.

Takto vypadala pracovní obrazovka vědeckého týmu. Nalevo pornoklip, napravo vzorečky.

A nejen to, zdůrazňuje, že si díky výzkumu uvědomili, že orální sex není běh bez oddechu. „Důležité je, že jsme vyrozuměli, že významným rysem orálního aktu, jak je praktikován v reálném životě, jsou pauzy. Proto jsme je do několika módů včlenili,“ uvedl pro Motherboard Sloan.



Pro Xman.cz poté zdůraznil, že role pauz byla podle něj přímo nejzásadnějším zjištěním celého vědeckého výzkumu. „Význam přerušení při orálním sexu nám nedošel intuitivně. Osvětlil ho až výzkum. Fakt je ten, že orální sex není akcí od začátku do konce. Ve většině případů zahrnuje i strategické pauzy, které zvětšují následný orgasmus. Díky datům jsme do módů Autoblow AI byli schopni přerušení včlenit,“ uvedl.

Sloanova firma Very Intelligent Ecommerce Inc. zatím vyrobila pět prototypů a dvacet funkčních přístrojů. V propagačních materiálech firma dodává, že přání uživatelů předchozího modelu se povedlo vyplnit v celé šíři, Autoblow AI je o padesát procent tišší a má třikrát výkonnější motor než jeho předchůdce Autoblow 2.

Sloan očekává, že pomůcku začne prodávat v květnu příštího roku. Stát bude 249 dolarů (v přepočtu asi 5730 korun), ale pokud si přístroj zakoupíte teď, zaplatíte pouze 129 dolarů, tedy asi 2 930 korun. Zákazníci se již hlásí, a čeští muži mezi nimi nescházejí. „Zatím máme z Česka dvanáct chlapů,“ prozradil Xman.cz Sloan.

A vyzradil i to, že Autoblow AI dostane samozřejmě i vědecký tým. A bude to dokonce chtěný dárek. „Samozřejmě chtějí poznat, jak vypadají výsledky jejich výzkumu,“ dodal Sloan.

Orálním sexem to nemusí skončit

Podle vědeckého týmu, který spojil orální sex s matematikou a strohou analýzou dat, se však jejich prací otevřely dveře do obrovského prostoru. Do budoucna mají spoustu plánů. Například chtějí využít „komplexnější techniky, aby ještě zlepšili realističnost sekvencí“, jak píší ve své studii nazvané Blowjob Paper, plné vzorců a diagramů. Zatímco totiž pro své modelování používali architekturu DNN, příště prý mohou sáhnout k sofistikovanějším konvolučním neuronovým sítím nebo rekurentním neuronovým sítím.



Nadto mají za to, že obdobnou analýzu lze aplikovat i na jiné sexuální akty a akce. „Zaměřili jsme se na orální sex, abychom vylepšili Autoblow AI, ale základní techniky by mohly být použity k vylepšení i jiných sexuálních hraček,“ uvádějí v závěru své studie. V rozhovoru pro Motherboard jsou explicitnější. „Shledali jsme, že například analýza análního sexu je naprosto proveditelná,“ slibují.

Ale vše není tak růžové. Ačkoli vědecký tým podle svých slov neměl s přijetím zakázky sebemenší problém, jeho studie nenese žádné podpisy. Je anonymní. Neuvádí ani jména konkrétních autorů, ani název jejich firmy. To s ohledem na své postavení a aktivity.

Několika svých klientů se totiž dotázali, zda by měli problém, kdyby se ukázalo, že firma, jejíchž služeb využívají, pracuje též na vývoji erotické pomůcky. Odpovědi byly jednohlasné a jasné. „Reakce nás překvapily,“ přiznává člen vědeckého týmu. „Korporace nechtějí být spojovány s kontroverzemi. Není to pro ně přijatelné, vidí to jako PR noční můru.“ A objasňuje, že jeho firma pracuje především pro finančně-technický sektor a pro vládu. A že se právě z těchto stran ozvalo zlověstné zavrčení.

Stroj pozná, jak reaguje penis

Široké možnosti pro budoucí výzkum tuší též Brian Sloan. Tak široké, že jeho vize zní velmi ambiciózně. Rád by totiž stroj naučil vnímat, co prožívá jeho uživatel. „Příští rok zahájíme výzkum, který se bude snažit s pomocí senzorů detekovat změny v erekci. Tak bychom mohli naučit výrobek, aby poznal, jak se muž cítí, a mohl podle toho měnit pohyby,“ vylíčil pro Xman.cz.

Ví, že to zní jako velmi troufalá výzva, ale vidí ji jako splnitelnou. „Bude to vyžadovat několik příštích let výzkumu a studií, ale věříme, že to je možné,“ prohlásil.

Tím jeho vize nekončí, ta zatím největší je však velmi vzdálená. „Náš stroj dokáže napodobovat pouze rychlost a oblast stimulace. Bylo by lepší, kdyby se pohyboval ve třech dimenzích, nikoli pouze v jedné. Největší výzvou je napodobit orální sex ve více než jedné rovině pohybu,“ dodal v e-mailové konverzaci Sloan.