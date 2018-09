Extrémní gastronomie: durian je superzdravé ovoce, které výjimečně páchne

O tom, co jeho zápach vlastně připomíná, se vedou spory. Gurmán Richard Sterling ho popsal jako směs „terpentýnu a cibule ozdobená ponožkami z tělocvičny“. Americký kuchař, novinář a moderátor Anthony Bourdain se svěřil, že po jeho konzumaci budete mít dech, „jako byste dával francouzský polibek své mrtvé babičce“. Jiní používají jiné metafory a jiná přirovnání, v popisech se často opakuje shnilá cibule nebo výkaly.

V jednom však spor není: durian je ovoce, které proklatě páchne.

Nejprve ho však představme z jeho neutrálních a lepších stránek. Roste na větvích i kmenech durianu cibetkového v jihovýchodní Asii, úctyhodné dřeviny, která dosahuje výšky dvacet až čtyřicet metrů. Zralý plod durianu má velikost zhruba fotbalového míče, váží jedno až tři kila a je pokrytý pyramidovými trny. Slupka ukrývá plod, ovšem okolí nechrání před jeho zápachem.

Skvostné složení, sladká, ale pestrá chuť

Dojde i na něj, předtím však vyzraďme, že je ve své oblasti nazýván jako „král ovoce“. Pokud jde o jeho nutriční složení, je zásobárnou železa, vitaminu C, draslíku, aminokyselin tryptofanu, riboflavinu, niacinu. A samozřejmě, místní věří, že má afrodiziakální účinky. „Když padají zralé duriany k zemi, zvedají se sarongy nahoru,“ říká se podle listu The New York Times v Malajsii.

Jí se plod, který je ukryt pod slupkou v moučnaté hmotě, i semena. A podle recenzí je jeho chuť sladká, jemná, připomíná vanilkový puding, banán. I proto se nejčastěji přidává do zmrzlin nebo mléčných koktejlů, nebo se spolu s cukrem zamotává do palačinek, jak poznamenává server Asian in America. Podává se však i smažený s cibulí a chilli papričkami k rýži. Semena se servírují smažená.

„Celková chuť je sladká, ale je zdravější než cukr, je čistší, ryzejší než chuť broskve. Je to vlastně nejlepší sladká věc, kterou jsem kdy v životě jedl. Jak se mohlo stát, že jsem durian nikdy předtím neokusil?“ ptá se přispěvatel cestovatelského serveru Gadling. Britský přírodopisec, geograf a antropolog Alfred Russel Wallace popsal podle serveru The Culture Trip chuť durianu následujícími rozmáchlými slovy: „Nejlépe by se jí přiblížil puding ochucený mandlemi, ovšem součástí chuti jsou příležitostné ozvuky, které upomínají na smetanový sýr, na cibulovou omáčku a další neslučitelné chutě.“

Thomas Fuller v již zmíněném článku v The New York Times cituje experta na thajskou gastronomii, podle něhož durian „chutná tak, jako by byl připravený v kuchyni, ne jako když vyrostl na stromě“. Fuller souhlasí, dodává, že každý durian má specifickou chuť: „Ochutnávat je, to je jako koštovat vzorky vín.“

„Rozmanitost je ohromná,“ souhlasí server Migrationology.com. „Obecně si lze vybrat ze dvou kategorií: durian může být buď ´suchý´, nebo ´mokrý´, co se týká textury, nebo dominantně sladký, nebo hořčejší, pokud jde o chuť. Pokud je pro vás avokádo mazlavé, zvolte suchý durian.“ Na světě existuje na třicet druhů durianu. Svůj domov v má v Indonésii, Malajsii a Borneu, rozšířil se však i do Kambodži, Vietnamu, na Srí Lanku, do jižní Indie, největším exportérem je Thajsko.

Sofistikovaný zápach

Jenže ano, potom je tu onen zápach. Může za to, že stánky s durianem nepotřebují na ulicích a trzích reklamu – durian se hlásí o slovo sám. Může za to, že durian bývá zapovězen v hromadných dopravních prostředcích, hotelích i aerolinkách.

Jeho zápach je takovým fenoménem, že mu skupina německých vědců věnovala studii. Vydal ji Journal of Agriculture and Food Chemistry a vyjevila, že odér durianu nemá jednoho viníka. Může za něj kombinace padesáti složek, které durian obsahuje a z nichž čtyři nebyly vědě předtím známé. Každá z nich je docela jiná, sahají od zápachu železa přes vůni medu, cibule po odér kaučuku. Žádná z nich se sama o sobě celkovému zápachu durianu nepodobá, je to až jejich mix, který dokáže skolit lidi z celého světa.

Nejde však jen o zápach, durian dokáže být i zdraví nebezpečný, pokud si po něm dopřejeme alkohol. Podle magazínu New Scientist japonští vědci z univerzity v Cukubě odhalili, že durian brání lidskému tělu odbourávat alkohol. Enzym ALDH, který játra používají jako hlavní zbraň proti toxickým produktům metabolismu alkoholu, dokáže durian inhibovat až ze sedmdesáti procent. To by vysvětlovalo, dodává magazín Smithsonian.com, občasné novinové zprávy o obětech současné konzumace durianu a alkoholu.