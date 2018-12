Zkáza Franklinovy výpravy: mráz, beznaděj, kanibalismus

Měla to být výjimečná výprava plná objevů. Jenže britská Franklinova námořní expedice mířící do země arktického ledu skončila pro její účastníky záhubou. V tajemném příběhu zkázy 129 mužů vědci odhalují nové kapitoly ještě dnes, 170 let od chvíle, kdy začala první záchranná operace. Shrnuje je týdeník 5plus2.