Ohledně sexu se velmi pleteme a nejvíc v tom, kolik ho mají ženy

Vyplývá to ze zkoumání firmy Ipsos, které se od roku 2012 konalo po celém světě a zahrnovalo čtyřicet zemí. Jeho cílem bylo zjistit, do jaké míry a proč se lidé pletou ve svém vnímání tak rozdílných témat, jako jsou migrace, obezita, trendy zločinnosti a terorismu, Facebook nebo prezident Trump. Jaké výsledky závěrečná analýza nabídla, shrnuje název knihy, která studii uzavírá: „Nástrahy našeho vnímání: proč se pleteme téměř ve všem.“

Její autor Bob Duffy přitom dodává, že zarážející je především propast mezi tím, co si myslí muži o ženském sexuálním životě, a skutečnou realitou.

Mladí muži se pletou nejvíc

Pro férovost poznamenává, že přesvědčení, že ostatní lidé mají víc sexu, než si ho užívají ve skutečnosti, je rozšířené obecně. Sdílejí ho jak muži, tak ženy, mladší i starší. Opravdu, například ve Velké Británii si ženy myslí, že mladý muž si sexu dopřává v průměru čtrnáctkrát do měsíce. V realitě je to zhruba pětkrát.

Jenže mužské vnímání ženského sexuálního života bylo mnohem zkreslenější, upozorňuje Duffy. Muži si totiž mysleli, že ženy se pyšní sexem dvaadvacetkrát do měsíce, i ženám však realita přiznala sex jen pětkrát měsíčně.

Když však vědci na zjevnou disproporci na straně pánských odhadů narazili, rozhodli se na ni podívat pečlivěji. Položili si otázku: Neexistuje nějaká skupina mužů, která pánům kazí renomé nejvíc, protože má nejzkreslenější představy? A našli ji.

Viníkem jsou podle nich speciálně mladí muži, pánové do 34 let. Právě ti byli motorem a zdrojem nadsazených odhadů o frekvenci ženského intimního života. Měli za to, že si ženy užívají sexu třiatřicetkrát měsíčně. Častěji, než kolik má měsíc dnů. „Mladí muži tedy mají skutečný problém, pokud jde o to, jak nahlížejí na ženskou sexuální aktivitu,“ poznamenává pro Independent Duffy.

A naznačuje, proč tomu tak možná je.

Sex svádí k omylům

Jakkoli totiž přežití našeho druhu záleží na sexu, od mnohých zásadních lidských jednání se sex liší. O jiných společenských normách a zvyklostech se totiž můžeme dovědět pozorováním. „Sex se však většinou odehrává za zavřenými dveřmi a onen sex, který je přístupný veřejnému pozorování, není úplně přesným vyjádřením normy,“ uvádí pro server The Conversation.

A značně přesvědčivě pokračuje: „Protože nemáme přístup k mnoha srovnávacím informacím z reálného života, uchylujeme se k jiným ‚autoritativním‘ zdrojům: k chatům, košilatým mediálním zdrojům a k pornu.“ A v tom je první kámen úrazu, protože právě tyto zdroje nám poskytují extrémní příklady a nepečlivé, anekdotické příměry, které naše chápání reality deformují.

Masivně pokroucené chápání ženské sexuální aktivity u mužů však Duffy nevysvětluje pouze jejím pokřiveným popisem v pornu, médiích, reklamě a ve spoustě dalších oborů. „Pojí se to s křehkým mužským egem, které si myslí, že ženy mají sexu více,“ uvádí.

Ženy mají víc partnerů, zní další mužský omyl

Pánové se ostatně nepletou pouze ve frekvenci ženského sexuálního života. Těžce nadhodnocují i počet jejich sexuálních partnerů. Například ve Spojených státech činil průměrný počet sexuálních partnerů žen 12. Ženy ho odhadovaly na 13, téměř se tedy trefily. Pánský odhad o tom, kolik ženě projde v průměru mužů ložnicí, však činil velmi nadsazených 27.

Když se věci zajímali o to, kolik si lidé myslí, že má v průměru sexuálních partnerek muž, byly odhady a realita vyrovnanější. Muži ve Spojených státech tipovali 21, ženy 18, skutečnost má být 19.

I tento výzkum však prokázal nelogické nesrovnalosti v počtu partnerek a partnerů, které okusili muži a ženy. „Ženy se obecně hlásily zhruba k polovině sexuálních partnerů, než kolik vykázali muži. To je jedna z největších hádanek měření našeho sexuálního chování. V sexuálních průzkumech se s ní setkáváme znovu a znovu, ale je to statisticky nemožné,“ píše Duffy. „S ohledem na to, že muži a ženy tvoří zhruba stejné proporce heterosexuální populace, by se čísla měla zhruba rovnat.“

Mimochodem, pokusů o vysvětlení nesouladu je celá řada. Některé sázejí na to, že mužům zvyšuje čísla sex s prostitutkami, jiné operují s tím, že ženy nezahrnují pod sex některé praktiky, které muži za sex berou. Jedno z posledních vysvětlení tvrdí, že zatímco ženy své sexuální partnery při průzkumech opravdu počítají, muži jejich počty odhadují (psali jsme o ní zde).

Sexuální obtěžování muži podceňují

Muži se však pletli i ve vnímání toho, jak rozšířeným jevem je sexuální obtěžování. V této otázce se dopouštěli systematického podceňování jeho výskytu. Obecně měli muži v deseti zemích za to, že ho zažilo 41 procent žen. Ženy odhadovaly, že 55 procent, v realitě bylo jeho obětí 58 procent.

Našly se však země, kde byly mužské odhady ještě nižší, například italští pánové si mysleli, že sexuální obtěžování trýznilo 34 procent žen. Ženy tipovaly 47 procent, ve skutečnosti to bylo 51 procent.

Bobby Duffy však připomíná ještě jeden zajímavý fakt. Sex a sexuální obtěžování byly jedinými oblastmi, kde měli muži o ženách tak zkreslená vnímání. „V jiných otázkách, jako je propast mezi mzdami mužů a žen, nejsou muži tak daleko od reality,“ uvádí.