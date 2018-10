Studie o intimním životě mužů: první sex v 18 letech a do 45 deset partnerek

Mohou za to naše křehká ega a také to, jak jsou ženy představovány v médiích a kultuře obecně. Následkem jsou...

Stelete si postel? Máte víc sexu i přátel, tvrdí výzkum

Jako by ostrým řezem dělil společnost na dvě opravdu odlišné skupiny. Jako by to nebyl jen pouhý ranní návyk. S tím,...