Whisky akademie: pět omylů o párování s gastronomií

Čtyři tipy pro domácí párování whisky od Václava Routa Glenfiddich, 12 let

plus drobné plátky jemně uzeného lososa ochuceného citronovou trávou, medem a limetkovou kůrou Tullamore D.E.W., 10 let

plus zapečený kozí sýr s medem a oříšky Balvenie, 21 let PortWood

plus grilované jehněčí s fazolkami Port Charlotte

plus variace sýrů s modrou plísní (Roquefort, Blue Stilton, Stropshire Blue)