Nejcennější whisky mám v hlídaném skladu, říká sběratel

Říká se, že některé whisky mají na aukcích ceny až stovky tisíc. Proč to platí zrovna u whisky a ne třeba u ginu?

Stačí zajít do bezcelního obchodu na jakémkoli letišti a hned máte jasno. Zatímco většina luxusních destilátů obvykle končí na ceně kolem 40 liber, single maltky a kvalitní blended whisky na čtyřiceti librách začínají. Když má někdo peníze, spíš se bude očekávat, že je za účelem zhodnocení vloží do ferrari než do volkswagenu.

Kterou ze svých lahví považujete za ferrari?

Takových mám více. Jsou mezi nimi staré Glenfiddichy, Balvenie, Brory, Port Elleny, Highland Parky a mnoho dalších. Nejnovějším přírůstkem do této kategorie je lahev whisky z palírny Killyloch, která fungovala jen relativně krátkou dobu. Za dobu své existence nenaplnila jedinou lahev a svou veškerou produkci dodávala jiným palírnám pro míchání.

Až v roce 2003 nový majitel nechal naplnit jednu jedinou sérii pouhých 371 lahví. Vždy jsem po tak vzácné lahvi toužil a dnes ji mám. Velmi osobní vztah mám ke značce Octomore z palírny Bruichladdich na skotském ostrově Islay. Řada Octomore je známá tím, že dělá nejvíce fenolovou whisky na světě, která mi však neskutečně chutná. Dalo by se říci, že mám na ni doslova závislost. Mám celou sérii.

Tím, že whisky sbírám víc než dvacet let, najdu ve své kolekci lahve, které jsem koupil za 50 až 100 liber, tedy za tři tisíce až 4 500 korun. Dnes mají cenu 850 liber, přes 25 tisíc korun, ale některé v přepočtu i 150 až 300 tisíc.

Jak často vás popadne pokušení vylovit nějakou vzácnou lahev a vypít ji?

Říkám o sobě, že jsem aktivní sběratel. Když o whisky píšu a přednáším, musím vědět, jak chutná, protože nechci od někoho opisovat cizí názory. Proto mám načaté i některé skutečně raritní lahve. Pravdou však je, že většinou to jsou kousky, kterých mám více, a tak jejich otevření tolik nebolí.

Co dělá whisky drahou komoditou, která se zhodnocuje?

K tomu, aby nějaká whisky získala na ceně, nestačí, aby byla z limitované edice, ale především aby byla sama o sobě mimořádná. Whisky není průmyslová komodita, ale ušlechtilý nápoj. Rád si naliji třeba třicetiletou whisky Glenfiddich, starší Balvenie či Brory. Posledně jmenovaná whisky pochází ze zrušené palírny na severu Skotska, cena její třicetileté vrze se během pěti let vyšplhala ze čtyři tisíc korun na pětatřicet až čtyřicet. V baru mám otevřené i lahve ze 30. a 40. let dvacátého století, při jejichž každém doušku cítím, že ochutnávám historii. Je to překrásný a těžko popsatelný pocit.

Stalo se, že vám drahocenná lahev vypadla z ruky a rozbila se?

Já si na takové situace dávám opravdu pozor a zatím se mi žádná podobná nehoda nestala.

Ani to, že by vám někdo vypil vzácnou lahev, jak to udělali Bernard Black a Manny Bianco v jednom dílu seriálu Black Books s archivním vínem?

To bych vraždil. Mám k whisky neskutečně intimní vztah. Kromě několika desítek lahví, které mám doma na pití, navíc uchovávám celou svoji sbírku v pronajatém hlídaném skladu pod kamerami. Mít to doma, denně bych trnul, jestli mi někdo nepáčí dveře.

Whisky patří mezi investiční komodity. Jak poznám, do které investovat?

Záleží na vás. Doba, kdy jste jednou koupili whisky za 100 liber a její cena poté mnohanásobně vzrostla, už je prakticky pryč. O investici do whisky se zajímá hodně lidí, což má za následek, že ceny jsou více pod drobnohledem. Za whisky v ceně 100 až 150 liber dnes v převážné většině případů velkou ránu neuděláte.

I kdyby její cena meziročně narostla o třicet procent, pomalu ty samé peníze si z výsledné částky strhne aukční síň, která si počítá ve výši 15 až 20 procent aukční provizi. Nějakou libru ukousne i poštovné. Takovou lahev proto začíná mít cenu prodávat až po nějakých třech až pěti letech. Otázka je, bude-li se zhodnocovat.

O co se mám tedy zajímat?

Výhodné je zaměřit se na lahve v ceně nad tisícovky liber. Procentuální nárůst nemusí být šokující, ale v reálných číslech jde o zajímavou investici. Nutné je říct, že meziroční nárůst tisíce nejvíce obchodovaných whisek byl za rok 2017 neuvěřitelných 27,51 procenta. Pokud se v aukci vyvolává velmi drahý kousek, aukční síň si často nepočítá žádná procenta, protože je to pro ni reklama.

Má nakupování whisky za účelem spekulace nějaká úskalí?

Má. Whisky je málo likvidní, protože o ni bude mít většinou zájem zase jenom znalec či sběratel. Může se i stát, že na dané aukci zrovna nebudou zájemci o vaší whisky, a tak ji buď neprodáte vůbec, nebo za vyvolávací cenu, což může být ztrátové. Ale investování do whisky má i své výhody. Když se zhroutí trh, nezůstanou vám po něm čísla v počítači, ale luxusní bar, který můžete vypít.

Podle čeho poznám, který whisky poroste a která ne?

Není to vůbec snadné. Funguje to na stejném principu jako v jiných oborech. Pokud nevíte nic o poštovních známkách, taky nepůjdete na filatelistickou burzu a nebudete kupovat známky jen podle toho, jak se vám líbí. I sběratelé veteránů se obvykle zaměřují na nějakou značku nebo období. S whisky je to ještě náročnější, protože jen ve Skotsku je víc jak 120 funkčních palíren a desítky již zaniklých a fyzicky neexistujících, jejichž produkce byla uložena do skladů, stále zraje a dá se i nadále koupit.

Jak by se tedy měl potenciální investor chovat?

Doporučil bych mu najít si zprostředkovatele z řad odborníků, což není někdo, kdo si na internetu přečetl dva články na internetu, ale ten, kdo se o whisky skutečně zajímá, věnuje se jí a v komunitě whiskařů je známý a uznávaný. Pár takových lidí je i v Česku. Stačí navštívit některý z whisky festivalů, kde se s takovými lidmi setkáte. Většinou tam i přednášejí.

Můžete jmenovat příklad úspěšné whisky?

Typickým příkladem je skotská whisky Balvenie TUN 1401, jejíž první edice se v listopadu 2011 prodávala za 260 liber, tedy asi 7 800 korun, a dnes se její cena pohybuje v přepočtu asi okolo 150 tisíc korun. Obecně jsou sběratelsky, a tudíž i investičně, zajímavé whisky, s nimiž se pojí příběh nebo nějaká zajímavost. Pocházejí například ze zrušené palírny nebo byly vydané v limitované edici k nějaké zvláštní příležitosti a podobně.

Nestává se, že by někdo whisky falšoval?

Stává, bohužel, podobně jako s cennými obrazy. Donedávna se na eBay nabízely prázdné lahve od starých whisky, z nichž se některé objevily později na trhu jako naplněné. Druhý velký případ falešných whisky objevila kurátorka jedné aukční síně. Nedalo jí to a objednala se u vlastníka sbírky, která podle všem normálních měřítek nemohla existovat.

Když se k němu dostala, ukázalo se, že jde o padělky. Zavolala na něj policii. Aukční síň později vyzvala napálené kupce z pochybných obchodů, že můžou vrátit podezřelé lahve za ceny, které za ně dali.

Stal jsem se obětí podvodu i vy?

Já vracel dvě lahve. Kuriózní případ se stal jednomu bohatému spisovateli fantasy literatury z Číny, který si objednal panáka extrémně drahé whisky Macallan 1878 v jednom luxusním hotelu ve Svatém Mořici. Panák ho stál 10 tisíc dolarů, takže se s ním pochlubil na internetu.

Znalci podle korku na fotce upozornili hotel, že by mohlo jít o padělek, což se zanedlouho potvrdilo ve vyžádané laboratorní expertize. Manažer hotelu sedl v Curychu na letadlo a odletěl do Číny, aby spisovateli jeho deset tisíc dolarů osobně vrátil.