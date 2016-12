Hrdinové i padouši na Xman.cz: čí osudy vás v roce 2016 zaujaly nejvíc?

Čekal schované nepřátele či nálože, v německé ponorce U-110 však narazil jen na děsivé ticho. A na spoustu vojenských dokumentů a podivný šifrovací stroj. Byla to Enigma a David Balme a jeho muži jejím nálezem přispěli k porážce Německa ve druhé světové válce. Balme zemřel ve věku 95 let 3. ledna 2016.



Překročil zákon, porušil předpisy, dal si volno. Hodil za hlavu práci, zákazníky, šéfy, dokonce i rodinu. Vypnul. Dopřál si pauzu. A stal se tak z bezejmenného autobusáka někým. Hrdinou, který udělal to, o čem ostatní jen snili. William Cimillo přinesl dobrodružství do všedního dne. Ujel a udělal si výlet po Spojených státech.



Měli politický rozhled, vojenské znalosti a povstání pečlivě plánovali. Jejich cílem nebylo nic menšího než černošská republika a jejich inspirací nic skromnějšího než Deklarace práv člověka a občana. Louisianské povstání otroků roku 1811 bylo výjimečným aktem pokusu o svobodu.

Střídal jména, politické spojence, měnil církve, cestoval mezi kontinenty, neustále falšoval vlastní život, putoval mezi politikou, byznysem a válčením. Byl schopen obalamutit čelní nacisty, britského premiéra, duchovní, politiky i průmyslníky. Ignácz Trebitsch je asi nejbarvitější padouch v dějinách.

Byl hvězdou, zářivým tenorem, kvůli davům musela při jeho koncertech asistovat policie. Užíval si slávy, dokonce prý zpíval na jaltské konferenci, na přání Winstona Churchilla. Stalinistický stát však Vadima Kuzina poslal na Sibiř, kvůli homosexualitě. Nikdy se z ní nevrátil, nikdy ho nerehabilitovali. Zemřel plný hořkosti.



Jako mladík odjel bojovat proti fašistům do Španělska, byl jedním z téměř tří tisícovek Američanů, kteří působili v Mezinárodních brigádách. A které americký stát považoval za oběti „nezralého antifašismu“ a perzekvoval je. Del Berg zemřel 28. února ve věku 100 let jako poslední člen Brigády přátel Abrahama Lincolna.



Nerozlišovala, kde končí víra a začíná muzika. Milovala boha, ale též muže a ženy, obvykle tragicky. Byla extravagantní, histriónská, kouřila, pila a klela. Našla si vlastní cestu a držela se jí, byť to měla jako žena a černoška víc než obtížné. A především položila základy rokenrolu. Rosetta Tharpe by se 18. března dožila 101 let.

Život kameníka a působení v džihádistickém podzemí, kariéra povstaleckého velitele i válečného komentátora. A též střídání spojenectví, prospěchářství, vendeta, zabíjení bývalých spolubojovníků. Teror. Příběh Hassana Abouda, který jako jeden z velitelů Islámského státu zemřel počátkem března, nese mnoho z prvků syrské tragédie.

Jejich pirátské podzemí bylo přísně konspirační a plné adrenalinu i rivality mezi jednotlivými crews. Rabid Neurosis byli ti nejlepší, ikoničtí. Cítili se jako elita. Za 11 let vydali pirátsky přes 25 tisíc alb, hudební byznys připravili o desítky milionů dolarů. Dell Glover byl jejich stěžejním členem.

Strašil nacistická velení fiktivními divizemi a maketami tanků, mátl je dvojníkem generála Montgomeryho. Stál též u zrodu legendárních jednotek jako Commandos, Rangers či SAS. A nechal se jako agent chytit v ženském přestrojení. Dudley Clarke byl barvitou, charismatickou a vojensky významnou osobností.



Výhra mu nabídla dny přežívání v pekle navíc a další zápas, prohra vedla do plynu. Židovský boxer Salamo Arouch to věděl. V osvětimském koncentračním táboře zápasil pro pobavení nacistických dozorců o holou existenci. Vyhrál přes dvě stě soubojů za sebou a dočkal se osvobození. Jeho soupeře čekala smrt.

Mlátili prý zdravotníky, močili na policisty, okrádali zemřelé. Policie líčila fanoušky Liverpoolu ze zápasu 15. dubna 1989 v Hillsborough jako zvířata. Nejen to, obviňovala je ze smrti 96 jejich druhů, kteří se umačkali na tribuně. K promyšleným lžím, jichž se držela 27 let, měla dobrý důvod. Za hromadnou smrt totiž mohla ona sama.

Udělal z astrologie průmyslové odvětví. Vydělával miliony liber a ovlivňoval životy milionů lidí. Bulvární deníky se o něj přetahovaly finančními částkami, jako se kluby perou o fotbalová esa. A on psal horoskopy a mluvil s duchy. „Klidně mi říkejte šarlatán,“ usmíval se Jonathan Cainer. Zemřel 2. května 2016.

Položil základy moderního boxu, měl totiž nejen tvrdou ránu, ale i skvělou práci nohou, nebylo snadné jej trefit. Měl zástupy fanoušků, ženy jej milovaly. Měl jedinou chybu, narodil se jako příslušník německé romské populace Sinti. Johanna Trollmanna jeho původ dovedl až do koncentráku. Vyhrál tam svůj poslední zápas. A stálo ho to život.

Na cestě přežila útok chřestýše, dva hurikány a hádku s gangstery v Harlemu. Jako první žena ušla 3 500 kilometrů dlouhou Apalačskou stezku. A pak podruhé a potřetí. Přesto to nebyl nejstatečnější kousek Emmy Gatewoodové. Mnohem víc síly potřebovala, aby se rozvedla s hrubiánským mužem. V roce 1941 to bylo krajně neobvyklé.

Zachránil prý život Nicole Kidmanové i Ronalda Reagana, při explozi AIDS v něm viděl spásu vyděšený Hollywood. Za život mu vděčí desetitisíce lidí. Má na svědomí šílené pokusy, jak léčit malárií AIDS. Henry Heimlich je nejednoznačnou postavou světové medicíny. Jisté je, že touží po slávě.

Ctižádostivý, agresivní, nesmlouvavý. Svérázný, výbušný, namyšlený, razantní. A taky úspěšný. Vrcholný manažer Pepsi Coly Roger Enrico získal pro svou značku Michaela Jacksona i Madonnu a stál v jejím čele ve slavných amerických válkách o colu v 80. letech. Zemřel 1. června 2016, bylo mu jednasedmdesát.

Začal pouličními rvačkami, z nichž udělal reality show. Získal si reputaci nejzlejšího násilníka, měl miliony fanoušků a dotáhl to až do MMA klece. Kimbo Slice ztělesňoval násilí a primitivitu, ale taky pokoru a pracovitost. Považoval se však za chlápka, který prostě jen vydělává peníze pro rodinu.

Rolí měl samozřejmě víc, s jednou však doslova srostl. Co víc, jako vrchní komisař Schimanski se stal kulturním fenoménem a zasáhl do dějin města Duisburg. Průmyslová bašta kroutící se v 80. letech ve víru zavírání továren se díky hrubiánskému detektivovi s velkým srdcem stala kultem. Götz George, který policistu ztvárnil, zemřel 19. června ve věku 77 let.

Byl olympijským plavcem, doktorem práv, spisovatelem, pilotem, skladatelem, zpěvákem. Jen za herce se nikdy nepovažoval. Přesto zná svět Buda Spencera právě z filmů. „Vždy jsem byl jen začátečník,“ říkal o svém hraní. Zemřel 27. června 2016.

Byl outsiderem z přístavní čtvrti, fotbalistou, starostou Istanbulu, vězněm, premiérem. Islamistickým radikálem i pragmatickým reformátorem, který oslovil řadové Turky i podnikatele, samozřejmě islamisty, ale i západní demokraty. Tayyip Erdogan se dostal z ulice až ke křeslu autoritářského prezidenta.

Za studentských let vytvořil onen pár jakousi jednotku s cílem změnit Ameriku, nakonec se však Hillary Clintonová raději obejde bez Billa. Životní cesta kandidátky na prezidentský úřad je klikatá a lemovaná ambicemi.

Vybrali jste ji za nejkrásnější z naší galerie olympioniček z Ria. Těžko říct, zda by to necítila jako hořkou poctu. Darja Klišinová totiž ví, že když se sportovkyni nedaří, je pro ni krása břemenem. Do historie by se rozhodně nechtěla zapsat jen jako atletická Barbie. Touží po medailích, toužila po nich odmala.

Jedna prostopášně hýřila, jiná byla k uzoufání nudná. Další jedla jen jahody, jiná byla slepá, další němá. Tamta uměla řídit auto, jiná šít, támhleta krásně malovala. Všechny obývaly jedno tělo, tělo Chris Sizemoreové. Mohla za to disasociační porucha osobnosti. Statečná žena zemřela 24. července, bylo jí 89 let.

Kormidloval Čínu spletitou historií, vlastně ji sám psal. Vytvářel aliance, nezdráhal se roztržek, dokonce ani s Velkým bratrem Sovětským svazem. Plánoval čistky, plenil zemi. Příběh Mao Ce-tunga, který zemřel před 40 lety, 9. září 1976, je epopejí o spletitých moderních čínských dějinách.

Když Airbusu se 155 lidmi na palubě odešly nad New Yorkem oba motory, v pilotní kabině nemohl sedět nikdo povolanější. Důkazem je, že kapitán Chesley Sullenberger letadlo bezpečně posadil na hladinu řeky Hudson a všichni přežili. Zázrak, jak psal tisk, to ale nebyl. Byl to profesionální čin. Rozhodný, metodický.

Na ramenou nosí sekeru, kapsy má nacpané granáty a v ruce třímá obří automatickou pušku. Vypadá jako vyslanec zkázy, anděl pomsty. A opravdu jím je. Abú Azrael loví bojovníky Islámského státu. Současně je zbraní šíitské propagandistické války.

Dítě, které dostalo první zbraň v šesti letech a bylo sužováno baptistickou výchovou. Dezertér ze žurnalistiky, herecký otloukánek. A pak sexy symbol, nihilista z Klubu rváčů, celebrita s jointem na gauči. A poté vyzrálý muž, otec široké rodiny, o kterou však právě přichází. Život Brada Pitta je změna za změnou.

V říjnu 1936 hnali fašisty z londýnského East Endu Židé, Irové, věřící i komunisté, socialisté, anarchisté. Dělníci z přístavu i železnic. Chlapi z tělocvičen i matky a děti. Všichni. Davy lidí. Museli se ale vzepřít nejen fašistům, policii a zákonům, ale i centrálám vlastních organizací.

Byl polárníkem, který přežil například třicetihodinové zajetí v ledovém vězení, a přítelem Inuitů. Také spisovatelem a hercem oscarového filmu. A rovněž antifašistou, který ponížil Hitlerovu dvorní filmařku. Peter Freuchen, dvoumetrový dánský obr s dřevěnou nohou, za sebou nechal neuvěřitelný životní příběh.

Životní motivy bolívijských šermířek a výtržnic se otiskl do filmu Bandidas se Salmou Hayekovou a Penélope Cruizovou.

Dáma z modré krve a holka z ulice. Byl to nesourodý pár, přesto nerozlučný. Dona Ana a dona Eustaquia byly postrachem nočního života v bolívijském Potosí, uměly to s kordem i mušketou, bojovaly v ulicích, barech i v koridě. Jejich příběh je oslavou emancipovaných žen a práva na svobodný život, bez ohledu na předsudky.



Tak vypadá latinskoamerická jízda. Její protagonista byl samozvaným osvoboditelem Mexika od španělské nadvlády, neumětelským vojevůdcem, neúnavným strůjcem piklů a pučů a jedenáctinásobným mexickým prezidentem. A kromě toho dal světu žvýkačku. Seznamte se s příběhem Antonia de Santa Anny.

Je nejznámější jako hlava meziválečného Polska či jako ten, kdo v roce 1920 zastavil bolševiky. Byl však také levicovým novinářem, revolucionářem a vůdcem guerilly, který přežil věznění na Sibiři.

Odlišovala je náboženství, spojovala je válka, ale především lidskost, solidarita a odvaha. Za druhé světové války riskovala v Sarajevu muslimská rodina Hardagových vlastní životy, aby před fašisty zachránila židovskou rodinu Kabiliových. O padesát let později se při válce v Jugoslávii role obrátily, ze zachráněných se stali zachránci.